Tabellone a sorpresa per Sinner a Roma: un solo top10 tra le teste di serie rimaste

Sette teste di serie ed un lucky loser: sono questi i numeri degli otto tennisti qualificati per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, è però uno dei soli due giocatori nella top ten mondiale ancora in corsa nel torneo capitolino.

Dopo l’azzurro, infatti, il tennista con la più bassa testa di serie ancora in corsa è il russo Daniil Medvedev, numero 7 del seeding e potenziale avversario di Sinner in semifinale, seguito dal connazionale Andrey Rublev, numero 12, che invece sfiderà l’azzurro nei quarti.

Nella parte bassa del tabellone, invece, il favorito del seeding, invece, ora è un altro russo, Karen Khachanov, numero 13, il quale è seguito dall’azzurro Luciano Darderi, numero 18: i due, che potrebbero affrontarsi in semifinale, sfideranno nei quarti, rispettivamente, il norvegese Casper Ruud, numero 23, e lo spagnolo Rafael Jodar, numero 32.

L’intruso tra le teste di serie nei quarti di finale sarà un altro spagnolo, il lucky loser Martin Landaluce: l’iberico era stato sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Andrea Pellegrino, ma poi è stato ripescato in virtù del forfait del monegasco Valentin Vacherot, entrando in gioco al secondo turno e riuscendo ad arrivare tra gli ultimi 8, spingendo ai quarti, dove giovedì affronterà Medvedev.