Internazionali d'ItaliaTennis
ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e Jodar
Si disputano tutti nella giornata odierna gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis: dimezzata la presenza italiana, con Jannik Sinner che elimina Andrea Pellegrino, Lorenzo Musetti sconfitto da Casper Ruud e Luciano Darderi che rimonta e batte Alexander Zverev.
Il numero 1 del mondo, Jannik Sinner vince il derby italiano con il qualificato Andrea Pellegrino, sconfitto per 6-2 6-3, e giovedì affronterà il russo Andrey Rublev, numero 12, che elimina in rimonta il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, battuto per 3-6 7-6 (5) 6-2.
Dallo stesso lato del tabellone continua la corsa del lucky loser spagnolo Martin Landaluce, che piega il serbo Hamad Medjedović con il punteggio di 7-5 6-4 e tra due giorni se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, numero 7 del seeding, che liquida l’argentino Thiago Agustín Tirante, battuto per 6-3 6-2.
Nella parte bassa del tabellone, invece, il norvegese Casper Ruud, numero 23, elimina l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, battuto per 6-3 6-1, e domani se la vedrà con il numero 13, il russo Karen Khachanov, che supera il qualificato croato Dino Prižmić con lo score di 6-1 7-6 (2).
Prosegue il cammino dello spagnolo Rafael Jódar, numero 32, che liquida lo statunitense Learner Tien, testa di serie numero 19, sconfitto con lo score di 6-1 6-4, infine l’azzurro Luciano Darderi, numero 18, rimonta ed elimina il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, per 1-6 7-6 (10) 6-0.
ATP MASTERS 1000 ROMA 2026 – RISULTATI 12 MAGGIO
Ottavi di finale
Jannik Sinner (1) b. Andrea Pellegrino (Q) 6-2 6-3
Andrey Rublev (12) b. Nikoloz Basilashvili (Q) 3-6 7-6 (5) 6-2
Martin Landaluce (LL) b. Hamad Medjedović 7-5 6-4
Daniil Medvedev (7) b. Thiago Agustín Tirante 6-3 6-2
Casper Ruud (23) b. Lorenzo Musetti (8) 6-3 6-1
Karen Khachanov (13) b. Dino Prižmić (Q) 6-1 7-6 (2)
Rafael Jódar (32) b. Learner Tien (19) 6-1 6-4
Luciano Darderi (18) b. Alexander Zverev (2) 1-6 7-6 (10) 6-0