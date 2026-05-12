Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Programma e quando si gioca

Nel match dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, in programma giovedì 14 maggio, l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1 del tabellone di singolare maschile e leader del ranking mondiale, affronterà il russo Andrey Rublev, numero 12 del seeding.

Si tratterà dell’undicesimo incrocio tra i due, con Sinner che è in vantaggio per 7-3 nei precedenti: la sfida si giocherà sul Campo Centrale. Domani, invece, si conoscerà l’orario del match: la sessione pomeridiana inizierà alle ore 13.00, mentre quella serale scatterà alle ore 19.00.

L’incontro dei quarti di finale tra Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire) ed in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV e gratuita su tv8.it. OA Sport vi offrirà infine la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Giovedì 14 maggio

Campo Centrale, sessione da definire (la pomeridiana inizierà alle 13.00, la serale alle 19.00)

Jannik Sinner (Italia, 1)-Andrey Rublev (Russia, 12) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire) ed in chiaro su TV8 HD

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire) ed in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, trasmissione gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.