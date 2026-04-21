Domenico Pozzovivo oltre i limiti del tempo! A 43 anni sogna la top10 al Tour of the Alps. Ma al Giro d’Italia…

Domenico Pozzovivo ha fatto il proprio ritorno in corsa a 43 anni: il ciclista lucano si è rimesso in gioco dopo essersi ritirato un anno e mezzo fa, rientrando in gruppo al Tour of the Alps con la maglia del Team Solution Tech-Nippo-Rali, formazione Professional guidata da Serge Parsani. Aveva disputato la sua ultima gara da professionista il 12 ottobre 2024, quando concluse il Giro di Lombardia al 38mo posto con la maglia della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, e oggi si è messo in bella mostra in un evento di livello Pro.

Sulla salita di Val Martello (cinque chilometri al 7,9% di pendenza media, GPM posto a 900 metri dal traguardo) ha saputo tenere botta con un rapporto degno di nota e ha a lungo guidato il gruppetto all’inseguimento del drappello al comando della seconda frazione sulle strade dell’Euregio, a dimostrazione di una forma fisica invidiabile e di una sagacia tattica rimarchevole, frutto anche di una sconfinata esperienza maturata in ormai due decenni da professionista.

Domenico Pozzovivo è giunto all’arrivo in dodicesima posizione, con un ritardo di 19 secondi da Giulio Pellizzari (vincitore davanti all’olandese Thymen Arensman e al fuggitivo Mattia Gaffuri). Grazie a questo risultato, si trova all’undicesimo posto in classifica generale a 29” da Pellizzari ed è dunque in piena lotta per un piazzamento nella top-10 finale del Tour of the Alps, obiettivo notevole considerando l’assenza dalle corse e la carta d’identità.

Purtroppo, però, uno dei grandi saggi del ciclismo tricolore non potrà prendere parte al Giro d’Italia 2026, che scatterà il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria. La sua squadra, infatti, non aveva le credenziali per poter ricevere la wild-card (bisognava essere nelle prime trenta posizioni del ranking UCI al termine del 2025) e dunque non è stata invitata per la Corsa Rosa, dove tra l’altro Pozzovivo fu quinto in classifica nell’ormai lontano 2014.