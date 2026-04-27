Dove vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming

Scandicci affronterà l’Eczacibasi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 2 maggio (ore 19.00 italiane) alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. Dopo essere stata eliminata da Milano nella semifinale scudetto, la compagine toscana andrà a caccia del massimo trofeo europeo: lo scorso anno la Savino Del Bene si fermò nell’atto conclusivo al cospetto di Conegliano, questa volta la musica cambierà?

Le ragazze di coach Marco Gaspari sono riuscite nell’impresa di eliminare il Fenerbahce di Alessia Orro, Melissa Vargas e Arina Fedorovtseva nei quarti di finale e ora cercheranno un nuovo colpaccio contro la blasonata compagine turca, che avrà il sostegno del proprio pubblico ma formalmente non giocherà in casa (il proprio palazzetto non è quello designato per questa Final Four). In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro chi avrà la meglio nell’altra semifinale tra Conegliano e VakifBank Istanbul

Le Campionesse del Mondo potranno affidarsi all’opposto Ekaterina Antropova, alle schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (o Lindsey Ruddins), alle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, alla palleggiatrice Maja Ognjenovic, al libero Brenda Castillo. Tra le fila dell’Eczacibasi di coach Giulio Bregoli spiccano le attaccanti Ebrar Karakurt e Magdalena Stysiak, le centrali Sinead Jack-Kisal e Dana Rettke.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Eczacibasi Istanbul, semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (rete esatta da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-ECZACIBASI, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 2 maggio

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Eczacibasi Dynavit Istanbul

PROGRAMMA SCANDICCI-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale esatto da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.