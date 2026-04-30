F1, GP Miami 2026: orari Sprint, qualifiche e gara. La guida tv del fine settimana

Dopo un mese di stop, causato dall’annullamento degli eventi inizialmente previsti in Bahrain e Arabia Saudita, riparte finalmente la Formula Uno da venerdì 1 a domenica 3 maggio con il fine settimana del Gran Premio di Miami 2026, valevole come quarta tappa della stagione. Il circuito della Florida ospiterà il secondo weekend Sprint dell’anno, che segnerà anche il debutto delle modifiche regolamentari introdotte per limitare le criticità tecniche emerse nei primi tre round di questa nuova generazione di monoposto.

Per venire incontro alle esigenze di team e piloti, è stata estesa da 60 a 90 minuti la durata dell’unica sessione di prove libere in programma venerdì prima della Sprint Qualifying che determinerà la griglia di partenza della Sprint. Grande curiosità per capire quali saranno i rapporti di forza dopo questa lunga pausa, con tante scuderie che ne hanno approfittato per apportare degli sviluppi importanti alle rispettive macchine.

In attesa dell’ADUO, Mercedes resta il punto di riferimento in griglia con Kimi Antonelli che guida la classifica generale del campionato a +9 sul compagno di squadra George Russell e a +23 sul ferrarista Charles Leclerc. La Scuderia di Maranello spera di colmare il divario prestazionale che la separava dalla W17, magari non subito ma dopo un aggiornamento lato power unit.

Tutte le sessioni del weekend di Miami verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro le qualifiche e la Sprint in diretta su TV8, che manderà in onda invece la Sprint Qualifying e la gara in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP MIAMI F1 2026

Venerdì 1 maggio

Ore 18.00 Prove libere a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.30 Sprint Qualifying a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 2 maggio

Ore 18.00 Sprint a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 22.00 Qualifiche a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 3 maggio

Ore 22.00 Gara a Miami (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; Sprint e qualifiche anche su TV8.

Diretta streaming: Sky Go e NOW; Sprint e qualifiche anche su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la Sprint Qualifying sabato alle ore 16.05 e la gara domenica alle 23.30.