Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming

Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 2 maggio (ore 16.00 italiane) alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. Dopo essersi laureate Campionesse d’Italia per l’ottava volta consecutiva, le Pantere saranno chiamate a difendere il massimo trofeo europeo: il cammino nella metropoli turca inizierà contro la corazzata di coach Giovanni Guidetti, che ha appena vinto il campionato anatolico.

Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, equilibrato e avvincente, con in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro chi avrà la meglio nell’altra semifinale tra Scandicci ed Eczacibasi Istanbul. Si tratta di una trasferta per le ragazze di coach Daniele Santarelli, ma occorre puntualizzare che questo impianto non è quello in cui il Vakif è solito giocare, anche se sarà sostenuto in massa dal proprio pubblico.

Le Campionesse d’Europa potranno affidarsi all’opposto Isabelle Haak, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, al libero Monica De Gennaro. Il VakifBank potrà fare leva su due armi da fuoco davvero pregevoli come la bomber Tijana Boskovic e il martello Marina Markova, già decisive nella finale scudetto vinta contro il Fenerbahce Istanbul di Alessia Orro in gara-5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (rete esatta da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-VAKIFBANK, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 2 maggio

Ore 16.00 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs VakifBank Istanbul

PROGRAMMA CONEGLIANO-VAKIFBANK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale esatto da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.