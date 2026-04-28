Calendario World Relays 2026: programma, orari, tv, streaming

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle World Relays 2026, in programma a Gaborone da sabato 2 a domenica 3 maggio. La rassegna mondiale dedicata alle staffette metterà in palio ben 12 posti su 16 (in ciascuna specialità) per i Campionati Mondiali di atletica che si terranno a Pechino nel 2027, mentre gli ultimi slot verranno assegnati tramite le top list della prossima stagione.

La Nazionale italiana si presenta nella capitale del Botswana con cinque staffette: 4×100 uomini e donne, 4×400 donne, 4×100 e 4×400 mista. Assente la 4×400 maschile, che ha fallito la qualificazione per le World Relays. Nel primo turno del sabato verranno promosse a Pechino 2027 già otto team (i primi due di ogni batteria), con gli altri che avranno una seconda chance domenica per puntare agli altri quattro pass in palio.

Tante assenze per l’Italia soprattutto in campo maschile (su tutti Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Luca Sito), ma gli azzurri proveranno comunque a ben figurare e a centrare l’obiettivo della qualificazione per i Mondiali 2027 con il maggior numero possibile di staffette. La stella della spedizione tricolore a Gaborone è sicuramente la nuova campionessa iridata dei 60 metri Zaynab Dosso, ma ci sarà spazio anche per diversi debuttanti e giovani promesse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle World Relays 2026. Tutte le gare dell’evento mondiale riservato alle staffette verranno trasmesse integralmente in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD RELAYS 2026

Sabato 2 maggio

14.05 4×100 (mista), batterie

14.30 4×400 (mista), batterie

15.05 4×100 (femminile), batterie

15.30 4×100 (maschile), batterie

15.55 4×400 (femminile), batterie

16.30 4×400 (maschile), batterie

Domenica 3 maggio

14.02 4×100 (mista), ripescaggi qualificazione mondiale

14.20 4×400 (mista), ripescaggi qualificazione mondiale

14.44 4×400 (femminile), ripescaggi qualificazione mondiale

15.08 4×400 (maschile), ripescaggi qualificazione mondiale

15.30 4×100 (femminile), ripescaggi qualificazione mondiale

15.47 4×100 (maschile), ripescaggi qualificazione mondiale

16.05 4×100 (mista), finale

16.13 4×400 (mista), finale

16.24 4×100 (femminile), finale

16.32 4×100 (maschile), finale

16.40 4×400 (femminile), finale

16.51 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA WORLD RELAYS 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.