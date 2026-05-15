Chieti-Fermo, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Sabato 16 maggio si disputerà l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 156 km da Chieti a Fermo. Dopo l’impegnativo arrivo in salita al Blockhaus, la Corsa Rosa proseguirà con una giornata sicuramente più tranquilla, ma i 1900 metri di dislivello e un tracciato a tratti mosso potrebbero rimescolare le carte in tavola, spronando i tentativi di fuga e magari alimentando l’interesse di alcuni uomini di classifica quando ci avviciniamo alla chiusura della prima settimana di gara.

Dopo 96 chilometri agevoli inizierà una serie di saliscendi: i GPM di Montefiore dell’Aso (terza categoria), Monterubbiano (quarta), Chilometro Red Bull (quarta) e Capodarco (quarta) proietteranno i corridori verso un finale scoppiettante, vero il Muro di via Reputolo (500 metri al 14,3% di pendenza), poi inizieranno gli ultimi tre chilometri in leggera pendenza (ma attenzione agli ultimi 500 metri al 10%), decisivi per la vittoria.

L’ottava tappa del Giro d’Italia si snoda tra Abruzzo e Marche. Vengono attraversate le province di Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo. Partenza alle ore 13.35, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.25 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Chieti-Fermo, ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO FORMIA-BLOCKHAUS, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Venerdì 15 maggio

Ore 10.55 Partenza

Ore 16.50-17.30 (circa) Arrivo

FORMIA-BLOCKHAUS, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI CHIETI: Chieti.

PROVINCIA DI PESCARA: Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Montesilvano.

PROVINCIA DI TERAMO: Silvi Marina, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto Lido, Martinsicuro.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO: San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano, Montefiore d’Aso.

PROVINCIA DI FERMO: Rubbianello, Monterubbiano, Ponte d’Ele, Fermo, San Marco, Capodarco, Muro di via Reputolo, Fermo.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.