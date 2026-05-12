Dove vedere in tv Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026: orario semifinale, programma, streaming

Perugia affronterà il PGE Projekt Varsavia nella semifinale della Champions League 2026 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 16 maggio (ore 17.00) alla Inalpi Arena di Torino. I Blocks Devils scenderanno in campo per sfidare la temibilissima compagine polacca e meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, da disputare il giorno successivo contro la vincente del confronto tra i polacchi dell’Aluron Warta Zawiercie e i polacchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

I Campioni d’Europa proveranno a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e a confermarsi sul trono del Vecchio Continente, provando a sfruttare anche il fattore casalingo, ma il compito non sarà semplice per una formazione che da poco ha conquistato lo scudetto. Dopo aver dettato legge nel proprio gruppo e avere regolato gli spagnoli del Guaguas Las Palmas, i rossoneri sono attesi da un avversario che ha chiuso al terzo posto il girone di Civitanova e che poi è riemerso nella fase a eliminazione diretta battendo Trento e Lublino.

A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, i centrali Roberto Russo e Federico Crosato, il libero Massimo Colaci. Il Projekt Varsavia allenato da Kamil Nalepka può fare affidamento su attaccanti del calibro di Bartosz Bednorz, Kevin Tillie e Bartosz Gomulka, sulla qualità dei centrali Jakub Kochanowski e Yurii Semeniuk, sul palleggiatore Jan Firlej e sul libero Damian Wojtaszek.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-PGE Projekt Varsavia, semifinale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-PROJEKT VARSAVIA, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 17 maggio

Ore 17.00 Sir Sicoma Monini Perugia vs PGE Projekt Varsavia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA PERUGIA-PROJEKT VARSAVIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.