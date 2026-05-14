MotoGP su TV8: orari GP Catalogna 2026, il programma in chiaro dal 15 al 17 maggio

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena dal 15 al 17 maggio. La Sprint del sesto atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 15:00 di sabato 16, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 14:00 di domenica 17. Si correrà nell’autodromo del Montmelò, ben conosciuto da tutti i centauri e dagli ingegneri.

Si tratta del vero GP di casa per tanti piloti, catalani appunto. Alle nostre latitudini non sempre si percepisce la profonda differenza culturale e linguistica che intercorre fra questa area geografica, che definire “regione” sarebbe riduttivo, e il resto della penisola iberica. L’identità catalana è, di fatto, nazionale. La comunità vive sotto bandiera spagnola, ma questo non cancella un lignaggio ben differente.

L’autodromo edificato sulle colline a nord di Barcellona misura 4.657 metri. Si tratta di una pista tecnica e veloce, caratterizzata però da un asfalto che offre scarsa aderenza. Attenzione alla staccata al termine del rettilineo principale, dove sovente si sono verificate rovinose carambole.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP 2026

Venerdì 15 maggio (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 16 maggio (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 17 maggio (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP CATALOGNA MOTOGP

Sabato 16 maggio (Diretta)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 17 maggio (Differita)

Ore 14:00, Gara MOTO3

Ore 15:15, Gara MOTO2

Ore 20:30, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now solo per gli abbonati // TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.