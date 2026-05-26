Calendario Europei ginnastica ritmica 2026: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2026 di ginnastica ritmica si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio: la rassegna continentale animerà il cuore della primavera e lancerà la volata verso i Mondiali previsti nel mese di agosto, che rappresenteranno il primo appuntamento qualificazione ai Giochi di Los Angeles 2028. L’evento prevede la disputa dei concorsi generali per individualiste e per i gruppi, oltre alle finali di specialità (prove in calendario alle Olimpiadi) e alle gare per le juniores.

L’Italia punta a essere grande protagonista. Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale sul giro completo: la fuoriclasse marchigiana tornerà nella località in cui fece il suo debutto continentale da senior ormai cinque anni fa e in cui firmò i grandi trionfi iridati nel 2022. Il Bel Paese potrà fare affidamento anche sulla talentuosa friulana Tara Dragas, che ha tutte le carte in regola per battagliare ai vertici e inseguire dei risultati degni di nota.

Le Farfalle sono invece in grande difficoltà e i risultati sono stati sottotono in Coppa del Mondo: Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi riusciranno a invertire la rotta? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di ginnastica ritmica. Le finali saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2026

Mercoledì 27 maggio

09.00-18.40 Qualificazioni individualiste juniores

Giovedì 28 maggio

08.00-17.30 Qualificazioni individualiste seniores (italiane dalle 16.30 alle 17.30)

18.30-20.50 Finali di Specialità individualiste juniores

Venerdì 29 maggio

08.00-17.50 Qualificazioni individualiste seniores (italiane dalle 11.15 alle 12.15)

Sabato 30 maggio

09.00-13.05 Finale all-around individualiste seniores

14.00-18.55 Finale all-around gruppi seniores

Domenica 31 maggio

11.00-13.30 Finali di Specialità individualiste seniores

15.00-16.30 Finali di Specialità gruppi seniores

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per le finali.

Diretta streaming: Rai Play per le finali; gymtv.online per le qualifiche, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per le finali.