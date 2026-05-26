Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Cassano d’Adda-Andalo: percorso, orari, tv

La corsa, archiviata l’odierna frazione in territorio svizzero, si prepara a vivere due giornate che dovrebbero essere dedicate agli attaccanti prima di addentrarsi nella battaglia finale. Il Giro d’Italia riparte con la diciassettesima tappa, Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri.

PERCORSO

La tappa non presenta asperità particolarmente impegnative. I ciclisti, dopo un inizio tranquillo si cimentano con i GPM di Passo dei Tre Termini e Cocca di Lodrino, entrambi di terza categoria. I corridori, dopo aver superato il traguardo intermedio di Roncone, continuano su una strada ondulata fino al chilometro Red Bull e all’ascesa di Andalo-Lever, terza categoria posto a poco più di dieci chilometri dalla conclusione.

La gara, dopo aver scollinato la salita Andalo-Lever, affronta il tratto in picchiata su strada larga. Il menù del finale di frazione è decisamente variegato: si parte con un tratto in salita di sei chilometri che termina a un chilometro e mezzo dal traguardo e si prosegue con il successivo falsopiano che immette sul rettilineo finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Mercoledì 27 maggio – Diciassettesima tappa Cassano d’Adda-Andalo (202 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:10; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport