Dove vedere in tv Paolini-Sierra, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà l’argentina Solana Sierra al secondo turno del Roland Garros 2026: dopo aver superato l’ucraina Dajana Yastremska in due set all’esordio nel secondo Slam della stagione, la tennista italiana vuole continuare il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi e partirà con i favori del pronostico contro un’avversaria ampiamente alla portata, che al debutto si è resa protagonista di uno splendido exploit contro la britannica Emma Raducanu.

L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Suzanne Lenglen: ad aprire il programma di giornata sarà il match tra l’australiano de Minaur e il belga Blockx, a seguire si giocherà il confronto tra la kazaka Rybakina e l’ucraina Starodubtseva, quindi ci sarà spazio per la nostra portacolori. Non ci sono precedenti tra la 30enne toscana, numero 13 del mondo, e 21enne sudamericana, numero 68 del ranking WTA.

In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro la vincente del confronto tra la tedesca Lys e la rumena Cirstea, con sguardo verso un possibile ottavo di finale contro Rybakina. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Sierra, secondo turno del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1-2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-SIERRA , ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 27 maggio

Terzo match dalle ore 11.00 Jasmine Paolini vs Solana Sierra

PROGRAMMA PAOLINI-SIERRA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati. Eurosport 1 trasmetterà il Roland Garros a partire dalle ore 17.45.

Diretta testuale: OA Sport.