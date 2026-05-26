Dove vedere in tv Cinà-De Jong, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Federico Cinà affronterà l’olandese Jesper de Jong al secondo turno del Roland Garros 2026: dopo essere passato dalle qualificazioni e avere sconfitto lo statunitense Reilly Opelka alla sua prima apparizione nel tabellone principale di uno Slam, il tennista italiano vuole continuare a sognare sulla terra rossa di Parigi e se la dovrà vedere contro un lucky loser, che all’esordio ha regolato il veterano svizzero Stan Wawrinka.

L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio alle ore 11.00, sarà il primo incontro sul Campo 13 e dunque spetterà all’azzurro ad aprire le danze su uno dei Court laterali. Non ci sono precedenti tra il 19enne siciliano, numero 238 del ranking ATP, e il 25enne olandese, numero 106 del mondo. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cinà-de Jong, secondo turno del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIN À -DE JONG, ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 27 maggio

Ore 11.00 Federico Cinà vs Jesper de Jong

PROGRAMMA CINÀ-DE JONG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.