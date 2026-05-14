Europei taekwondo 2026 oggi: orari 14 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, giovedì 14 maggio, va in scena a Monaco di Baviera la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento della stagione internazionale valevole come torneo di livello G4 ai fini del ranking mondiale e olimpico. Dopo aver raccolto tre medaglie (un argento e due bronzi) in tre giorni, l’Italia non vuole fermarsi e punta al poker di podi in questa edizione della rassegna continentale affrontata senza le sue stelle Vito Dell’Aquila e Simone Alessio.

Le residue speranze di rendere ancor più ricco il bottino della spedizione tricolore sono affidate a tre giovani in rampa di lancio che proveranno a farsi largo nelle rispettive categorie: Gaetano Cirivello nei -54 kg, Angelo Mangione nei -74 kg e Lucrezia Maloberti nei -49 kg. L’impresa si preannuncia piuttosto complessa per tutti, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo come abbiamo visto questa settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei di taekwondo 2026. Tutti i combattimenti della rassegna continentale di Monaco di Baviera saranno disponibili in diretta streaming gratuita su Eurovision Sport.

CALENDARIO EUROPEI TAEKWONDO OGGI

Giovedì 14 maggio

9.00 Eliminatorie -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne

14.00 Quarti di finale -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne

16.00 Semifinali -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne

18.00 Finali -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne

PROGRAMMA EUROPEI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

EUROPEI TAEKWONDO 2026: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Gaetano Cirivello (-54 kg), Angelo Mangione (-74 kg) e Lucrezia Maloberti (-49 kg).