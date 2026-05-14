Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario, tv, programma, streaming

L’Italia ricomincia il proprio cammino internazionale con il peso e il prestigio di chi negli ultimi due anni ha conquistato tutto. Le azzurre campionesse olimpiche e iridate apriranno l’estate 2026 affrontando la Francia nelle due amichevoli in programma il 14 maggio a Biella e il 15 maggio a Novara, primi appuntamenti ufficiali di una stagione che porterà alla Volleyball Nations League e soprattutto all’Europeo casalingo di agosto.

Più che due semplici test, le sfide contro le transalpine serviranno per capire quale direzione prenderà la nuova Italia di Julio Velasco. Dopo un biennio vissuto sempre al massimo livello, il ct argentino ha deciso di gestire con prudenza molte delle titolari storiche, lasciando riposare alcune delle protagoniste delle recenti vittorie internazionali. Diverse big potrebbero non disputare neppure la VNL, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’appuntamento continentale. Una strategia studiata nei dettagli per preservare energie fisiche e mentali, ma che allo stesso tempo offre spazio a nuove idee e soluzioni tecniche.

La curiosità principale ruotava inevitabilmente attorno a Ekaterina Antropova. L’opposta di Scandicci, pronta a iniziare la nuova esperienza con l’Eczacıbaşı Dynavit, sarà infatti essere schierata da Velasco in banda nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice ma evidentemente non è ancora arrivato il momento perchè la giocatrice non è stata convocata per la doppia sfida con le transalpine.

Ovviamente tutto passerà dalla qualità della ricezione e dalla capacità di adattarsi agli automatismi difensivi richiesti a una schiacciatrice. Proprio per questo le due gare contro la Francia avranno un valore importante soprattutto sotto il profilo tecnico: Velasco cercherà risposte sull’equilibrio della squadra e sulla reale praticabilità di questo progetto tattico. Le convocazioni confermano inoltre la volontà dello staff azzurro di ampliare il gruppo e testare nuove alternative. Insieme a elementi già stabilmente inseriti nelle rotazioni della Nazionale come Carlotta Cambi, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi e Ilaria Spirito, trovano spazio diverse giovani che avranno la possibilità di mettersi in mostra e conquistare spazio nelle gerarchie estive. Sarà quindi un’Italia sperimentale, ma comunque ricca di qualità e prospettiva.

Anche la Francia si presenterà ai due appuntamenti piemontesi con un gruppo profondamente rinnovato. Il ct spagnolo César Hernández González ha allargato il roster a trenta giocatrici per aumentare la concorrenza interna e costruire maggiore profondità in vista della Volleyball Nations League. Le francesi hanno già iniziato il proprio percorso battendo 3-1 l’Ungheria nell’amichevole disputata a Béziers, mostrando buoni segnali pur in una fase ancora condizionata dai carichi di preparazione. Tra le note più positive spiccano la giovane banda Lilou Ratahiry, miglior marcatrice della sfida, e la centrale Amandha Sylves, particolarmente efficace a muro. Anche le Bleues, però, arriveranno in Italia senza alcune giocatrici di riferimento, tra cui la capitana Héléna Cazaute, reduce dal trionfo in Champions League con il VakıfBank SK.

Il fischio d’inizio è in programma al Biella Forum di Biella con inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport HD, sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky) e Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Raiplay, su Now Tv e su Sky Go. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Francia di volley femminile.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, AMICHEVOLE VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 14 maggio

Ore 21.00 Italia vs Francia a Biella – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis, Now Tv e Sky Go.

Diretta testuale: OA Sport.