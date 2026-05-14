Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Paestum-Napoli: orari, percorso, tv. Attesa la volata, ma non mancano le insidie

Tornano in scena i velocisti al Giro d’Italia 2026. Appuntamento oggi con la sesta tappa, completamente in Campania: da Paestum a Napoli, di 142 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Tappa breve e pianeggiante. Nella prima parte i ciclisti percorrono la costa tirrenica fino a Salerno per poi salire verso Cava de’ Tirreni (unico GPM di giornata, 6,4 chilometri al 3%) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Gli ultimi settanta chilometri, dopo Nola, sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati. Prima di entrare a Napoli si percorrono circa venti chilometri in superstrada. A 650 m dall’arrivo un curva a sinistra immette nella leggera salita (4%) di via Acton su basolato. A 400 m dall’arrivo due curve a destra conducono sul rettilineo finale in pavé in Piazza del Plebiscito.

FAVORITI

Paul Magnier ha dimostrato in Bulgaria di essere, al momento, il miglior velocista del Giro: due volate e due vittorie per il francese della Soudal Quick-Step che va a caccia del tris. A lanciare la sfida ovviamente Jonathan Milan: lo sprinter della Lidl-Trek vuole ritrovarsi dopo le delusioni bulgare, un solo obiettivo, la vittoria. Pronti a gettarsi nella mischia anche Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team), Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) e il nostro Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

PROGRAMMA

Giovedì 14 maggio – Sesta tappa Paestum-Napoli (142 km)

Orario di partenza: 13.50

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:30; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport