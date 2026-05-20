ATP Ginevra 2026, Fritz subito eliminato. Bublik e Ruud accedono ai quarti

Un ritorno in campo da dimenticare per Taylor Fritz. L’americano faceva il suo esordio stagionale sulla terra rossa nell’ATP 250 di Ginevra, ma è stato subito sconfitto dall’australiano Alexei Popyrin. Lo statunitense, testa di serie numero uno, che non giocava da Miami, ha ceduto all’australiano con un duplice 6-4 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Per Popyrin ci sarà ora la sfida nei quarti contro Casper Ruud. Il norvegese, reduce dalla finale raggiunta agli Internazionali, non ha avuto troppi problemi contro il belga Raphael Collignon, sconfitto per 7-6 6-2.

Non sbaglia all’esordio il kazako Alexander Bublik, seconda testa di serie. Il numero dieci del mondo ha sconfitto in due set il qualificato lituano Edas Butvilas con il punteggio di 6-4 6-3. Il kazako affronterà ora nei quarti di finale il francese Arthur Rinderknech, che ha rimontato il serbo Laslo Djere, imponendosi per 4-6 7-6 6-1 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco.

Esce di scena anche la testa di serie numero tre, il britannico Cameron Norrie, che si è arreso all’argentino Mariano Navone in due set per 6-4 6-4. Il tennista sudamericano se la vedrà ora con lo spagnolo Jaume Munar, che ha evitato un derby albiceleste, visto che ha superato Francisco Comesana anche lui con un duplice 6-4.

Non riesce davvero ad uscire dalla crisi infinita Stefanos Tsitsipas. Il greco è stato sconfitto dall’americano Learner Tien in due set per 7-6 7-6 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Saluta il pubblico svizzero, invece, Stan Wawrinka, che esce di scena nella sua ultima volta a Ginevra contro l’americano Alex Michelsen, che si è imposto anche lui in due set, entrambi vinti al tie-break.

RISULTATI ATP GINEVRA 2026 (20 MAGGIO)

Tien (Usa) b. Tsitsipas (Gre) 7-6 7-6

Navone (Arg) b. Norrie (Gbr) 6-4 6-4

Popyrin (Aus) b. Fritz (Usa) 6-4 6-4

Munar (Esp) b. Comesana (Arg) 6-4 6-4

Ruud (Nor) b. Collignon (Bel) 7-6 6-2

Rinderknech (Fra) b. Djere (Srb) 4-6 7-6 6-1

Michelsen (Usa) b. Wawrinka (Sui) 7-6 7-6

Bublik (Kaz) b. Butvilas (Ltu) 6-4 6-3