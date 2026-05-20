Tennis
ATP Amburgo 2026, eliminato Felix Auger-Aliassime. Avanza Alex de Minaur, fuori Karen Khachanov
Si completano gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta tedesca, in attesa del match tra Luciano Darderi, numero 7 del tabellone, ed il padrone di casa tedesco Yannick Hanfmann, vanno in archivio gli altri sei match del programma odierno, spezzettato a lungo a causa della pioggia, con i match sul campo centrale giocati tutti al coperto, per evitare i ritardi in cui è incappato invece il torneo di doppio.
Nella parte alta del tabellone il lucky loser statunitense Aleksandar Kovacevic firma l’impresa di giornata ed elimina il numero 1 del seeding, il canadese Félix Auger-Aliassime, sconfitto con lo score di 4-6 7-5 6-4, e domani affronterà nei quarti l’argentino Camilo Ugo Carabelli, che piega la testa di serie numero 8, lo statunitense Frances Tiafoe, battuto in due tiebreak con lo score di 7-6 (3) 7-6 (4).
Continua la corsa del qualificato peruviano Ignacio Buse, che liquida il ceco Jakub Mensik, superato con lo score di 6-0 6-3, e nel prossimo turno il suo avversario sarà il francese Ugo Humbert, che piega al tiebreak del terzo set il numero 5 del seeding, il russo Karen Khachanov, battuto per 6-3 3-6 7-6 (3).
Nella parte bassa del tabellone la testa di serie numero 3, l’australiano Alex de Minaur, regola lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, eliminato per 6-2 4-6 6-4, infine il numero 6 del seeding, lo statunitense Tommy Paul, supera l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-7 (5) 7-6 (5) 7-6 (7) dopo 3 ore e 38 minuti di gioco.
ATP 500 AMBURGO 2026 – RISULTATI 20 MAGGIO
Ottavi di finale
Aleksandar Kovacevic (Stati Uniti, LL) b. Félix Auger-Aliassime (Canada, 1) 4-6 7-5 6-4
Camilo Ugo Carabelli (Argentina) b. Frances Tiafoe (Stati Uniti, 8) 7-6 (3) 7-6 (4)
Ignacio Buse (Perù, Q) b. Jakub Mensik (Cechia) 6-0 6-3
Ugo Humbert (Francia) b. Karen Khachanov (Russia, 5) 6-3 3-6 7-6 (3)
Alex de Minaur (Australia, 3) b. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna) 6-2 4-6 6-4
Tommy Paul (Stati Uniti, 6) b. Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 6-7 (5) 7-6 (5) 7-6 (7)