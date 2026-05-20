Novak Djokovic svela il nuovo allenatore per il Roland Garros. Un grande ritorno dopo l’oro olimpico

Novak Djokovic compirà 39 anni nella giornata di venerdì 22 maggio e pochi giorni più tardi (tra domenica e martedì) farà il proprio esordio al Roland Garros: dopo essere stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia, il fuoriclasse serbo cercherà di fare strada sulla terra rossa di Parigi e non ha fatto mistero di puntare alla vittoria, in modo da fare salire a quota venticinque il proprio contatore di trionfi a livello Slam.

L’attuale numero 4 del mondo va sempre temuto in questo tipo di competizione e potrebbe inseguire il colpaccio in una competizione a cui il nostro Jannik Sinner si presenterà con i favori del pronostico e che sarà priva dell’infortunato Carlos Alcaraz. Alla vigilia dell’evento sul mattone tritato transalpino, il fenomeno balcanico ha annunciato chi sarà il suo capo allenatore in occasione del Roland Garros, svelando l’identità del coach con un post sul proprio profilo Instagram.

A guidarlo sarà il connazionale Victor Troicki, che aveva già affiancato l’ex numero uno alla vigilia del trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono così state confermate le voci che si erano susseguite dopo che il ribattezzato Nole era stato visto al fianco dell‘ex numero 12 del mondo e capitano della Serbia in Coppa Davis in occasione di un allenamento con Alexander Zverev.