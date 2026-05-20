Boicottaggio sventato al Roland Garros? Quanti soldi guadagnano i tennisti, percentuali richieste e possibile protesta

Il montepremi del Roland Garros 2026 sarà incrementata del 9,53% rispetto alla passata stagione e ammonterà a 61,723 milioni di euro. L’incremento è stato spalmato in misura maggiore nei primi tre turni (tra l’11,11% e l’11,54%) per contribuire alle finanze dei giocatori più bassi in classifica, ma questi dati non convincono i tennisti, che si focalizzano (con le loro comprensibilissime ragioni) sulla redistribuzione: secondo i top player, infatti, il prize money rappresenterebbe circa il 15% dei ricavi del torneo, dunque meno del 22% richiesto dagli atleti di punta.

Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane e si erano anche manifestate delle possibilità di boicottaggio, che però non avranno luogo in occasione del secondo Slam della stagione, in programma sulla terra rossa di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. La Federazione Francese ha già difeso la propria posizione, ricordando la natura non-profit dell’organizzazione e i 400 milioni di euro investiti negli ultimi anni per il rinnovamento delle strutture. Il torneo inizierà regolarmente nella giornata di domenica e ci terrà compagnia per un paio di settimane, ma i giocatori hanno comunque deciso di farsi sentire.

Secondo quanto riporta il The Guardian, infatti, molti top player limiteranno la propria presenza nella tradizionale conferenza stampa della vigilia: saranno presenti per appena un quarto d’ora, minutaggio non simbolico e che richiama il 15% di cui si è detto pocanzi. Altre iniziative? Alcuni giocatori non dovrebbero rilasciare interviste con chi detiene i diritti dell’evento, riducendo sensibilmente l’attività mediatica di contorno. Basterà questo per smuovere gli organizzatori degli Slam e convincerli ad allargare le borse? Wimbledon e gli US Open saranno i prossimi diretti interessati.

Ma quali sono le cifre previste al Roland Garros? 2,8 milioni di euro ai vincitori, 1,4 milioni ai finalisti perdenti, 750.000 euro ai semifinali, 470.000 per i quarti di finale, 285.000 per gli ottavi, 187.000 per il terzo turno, 130.000 per il secondo turno, 87.000 per il primo turno.

MONTEPREMI ROLAND GARROS 2026

Vincitore: 2,8 milioni di euro.

Finalista: 1,4 milioni di euro.

Semifinalista: 750.000 euro.

Quarti di finale: 470.000 euro.

Ottavi di finale: 285.000 euro.

Terzo turno: 187.000 euro.

Secondo turno: 130.000 euro.

Primo turno: 87.000 euro.