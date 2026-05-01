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Tennis

Sinner sfonda lo storico muro dei 14000 punti! Solo i Big3 ci erano riusciti! Nadal è nel mirino

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31 secondi fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / IPA Sport

Conquistando l’accesso alla finale di Madrid, Jannik Sinner ha toccato quota 14000 punti nella classifica virtuale del ranking ATP: in caso di successo anche nell’ultimo atto, poi l’azzurro domenica si porterà a quota 14350. L’ufficialità arriverà poi con l’aggiornamento della classifica di lunedì 4 maggio.

Con la riduzione a 18 tornei (più le Finals) validi per il ranking ATP, il massimo score accumulabile è di 21000 punti: nella storia il punteggio più alto registrato fu quello del serbo Novak Djokovic, il quale si attestò a quota 16950 nel giugno 2016.

Lo segue, in questa particolare classifica, l’elvetico Roger Federer, che si è spinto nel novembre 2006 fino a quota 15903 punti, mentre il terzo posto al momento spetta allo spagnolo Rafael Nadal, capace di totalizzare 15390 punti il 20 aprile 2009.

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