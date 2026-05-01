La rassegnazione di Fils durante il match con Sinner: “Mi sta uccidendo”

Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ha sconfitto il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-2 6-4 nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro attende in finale il vincitore del match tra il belga Alexander Blockx ed il tedesco Alexander Zverev.

Secondo quanto scritto dal profilo X “Tiempo De Tenis“, il transalpino Arthur Fils, nel corso del match contro Jannik Sinner (il video condiviso non indica la situazione di punteggio esatta) si sarebbe lasciato andare ad un momento di frustrazione.

L’audio non è chiarissimo, quindi prendiamo per buona l’interpretazione del sito spagnolo, secondo cui il transalpino avrebbe detto ad un certo punto: “Mi sta uccidendo“, riferendosi al gioco imposto da Sinner, che ha poi portato il transalpino alla sconfitta.

LO SFOGO DI ARTHUR FILS