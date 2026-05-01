La finale di Sinner a Madrid è prevista su TV8 in chiaro? Orario e cosa dice la Legge

Jannik Sinner attende di conoscere il nome del proprio avversario nell’ultimo atto del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso in altura sulla terra battuta iberica, che si disputerà domenica 3 maggio.

Il match tra Jannik Sinner ed uno tra Alexander Zverev ed Alexander Blockx sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00, con il programma che scatterà alle ore 14.00 con la finale di doppio femminile.

Al momento non è prevista la diretta tv in chiaro su TV8: il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ne prevede la trasmissione, infatti, entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. Non vi sarà l’obbligo, dunque, per legge, di trasmettere la finale in chiaro, ma la rete potrebbe decidere di farlo ugualmente.

Allo stato attuale delle cose la finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ATP MADRID 2026

Domenica 3 maggio

Manolo Santana Stadium – Dalle ore 14.00

Finale doppio femminile

Non prima delle ore 17.00

Finale singolare maschile: Jannik Sinner contro vincente Alexander Zverev-Alexander Blockx – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Al momento non è prevista la diretta su TV8 HD.

PROGRAMMA ATP MADRID 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Al momento non è prevista la diretta su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV. Al momento non è prevista la diretta su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.