Sinner-Fils oggi, ATP Madrid 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 1° maggio, Jannik Sinner affronterà il francese Arthur Fils nella semifinale del Masters1000 di Madrid. Sul campo Manolo Santana, l’azzurro va a caccia del primo accesso in finale della carriera in questo torneo, avendo in mente l’ambizioso progetto di conquistare il quinto titolo “1000” consecutivo. Non sarà però un obiettivo facile da centrare.

Fils sta vivendo un grande momento di forma e viene dal successo nel torneo di Barcellona, uno dei più importanti del panorama tennistico internazionale sulla terra rossa. L’affermazione in Catalogna e i successi nei turni precedenti alla Caja Magica hanno accresciuto non poco la fiducia del transalpino, che affronterà Sinner con la voglia di chi vuol porre fine alla serie vincente.

Jannik, in tutto questo, cercherà di estrarre il meglio del suo tennis o di quello che è a sua disposizione. Come ammesso in conferenza stampa, le energie fisiche e mentali iniziano a mancare per i tanti confronti messi in fila nell’ultimo mese e mezzo. Sarà interessante, quindi, capire quale sarà la condizione del pusterese e se saprà contrapporsi alla verve di Fils.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Fils, prima semifinale del Masters 1000 di Madrid. L’incontro andrà in scena non prima delle ore 16:00 e verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:55 e Sky Sport Tennis (203); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

SINNER-FILS ATP MADRID 2026

Venerdì 1° maggio

MANOLO SANTANA STADIUM – Inizio alle ore 13.30

Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS

Jannik Sinner ITA vs Arthur Fils FRA (Non prima 16:00) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 17:55, Sky Sport Tennis (203)

Alexander Blockx BEL vs Alexander Zverev GER (Non prima 20:00)

Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA (Non prima 21:00)

PROGRAMMA SINNER-FILS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle 17:55 e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.