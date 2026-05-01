Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale a Madrid? Fuga nel Prize Money Ranking. E se vincesse…

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Madrid, travolgendo il temibile francese Arthur Fils con il perentorio punteggio di 6-2, 6-4 sulla terra rossa della capitale spagnola. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato con assoluta disinvoltura un rivale in ottima forma e in evidente ascesa, offrendo una prestazione di notevole caratura tecnica, in linea con quella elargita due giorni fa contro lo spagnolo Rafael Jodar.

Il numero 1 del mondo si è così garantito il diritto di tornare in campo domenica 3 maggio per disputare l’atto conclusivo contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Alexander Blockx (da una parte il numero 3 del ranking ATP, dall’altra un nuovo nome emergente). Dopo aver vinto tre Masters 1000 consecutivi in questa stagione (Indian Wells, Miami, Montecarlo), l’azzurro inseguirà il poker in questa annata agonistica, utile per proiettarsi con ottimismo verso gli Internazionali d’Italia.

Il 24enne ha così raggiunto la finale in tutti i 1000 attualmente presenti nel calendario (non ha alzato al cielo il trofeo solo a Roma e a Madrid), siglando un nuovo record e tra l’altro allungando ulteriormente in classifica nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, al momento ai box per un infortunio. Questo per quanto riguarda la parte sportiva, ma è importante osservare anche il risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la finale al Masters 1000 di Madrid?

L’assegno per l’atto conclusivo è pari a 535.585 euro, ma se dovesse vincere il Masters 1000 di Madrid allora il montepremi diventerebbe a sei zeri, visto che si parlerebbe di 1,007 milioni di euro. Come sempre questi sono gli importi garantiti degli organizzatori per i risultati conseguito in campo, non sono considerati emolumenti derivanti da altre foto.

Jannik Sinner svetta in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi elaborata ufficialmente dalla ATP: nel corso di questa stagione, infatti, il 24enne si è meritato 4,95 milioni di dollari statunitensi considerando esclusivamente gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei tornei per via dei risultati conseguiti e ha staccato lo spagnolo Carlos Alcaraz (fermo a quota 4,36 milioni di dollari).

MONTEPREMI JANNIK SINNER A MADRID

CON LA FINALE: 535.585 euro.

CON L’EVENTUALE VITTORIA: 1.007.165 euro.