Prosegue la scalata vorticosa di Gianluca Cadenasso nel ranking ATP! Il nome nuovo del tennis italiano incanta a Cagliari

Gianluca Cadenasso si sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata nel Challenger di Cagliari, uno dei tornei della fascia che mette in palio 175 punti per il vincitore. Il 21enne ha vinto i due derby con Lorenzo Carboni e Mattia Bellucci, meritandosi il complesso incrocio con l’olandese Jesper de Jong sulla terra rossa del capoluogo sardo. Il classe 2004 era reduce dagli ottavi del Challenger di Roma (ko in due set contro Jacopo Vasamì) e dalle battute d’arresto al primo turno nei Challenger di Barletta (contro il britannico Gill) e di Monza (contro il francese Gaston).

Il classe 2004 nativo di Genova, allenato da Francesco Picco e Mauro Balestra, si è issato virtualmente al 212mo posto del ranking ATP con 272 punti: i risultati conseguiti negli ultimi giorni gli hanno permesso di scalare 20 posizioni e di migliorare il suo best ranking (227mo). All’orizzonte ci sarà il numero 109 del mondo, che partirà con i favori del pronostico, ma il tennista italiano sembra essere in ottima forma e ha tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio.

Gianluca Cadenasso riuscirebbe a piombare nella top-200 se dovesse riuscire a qualificarsi alle semifinali di Cagliari: 297 punti per il 194mo posto virtuale. In caso di approdo all’atto conclusivo allora volerebbe a quota 337 punti per il 179mo posto virtuale, mentre se dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo si isserebbe a 422 punti e sarebbe virtualmente 147mo.

RANKING AGP GIANLUCA CADENASSO

Ranking ATP al 20 aprile: 232mo con 243 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Cagliari: 212mo con 272 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Cagliari: 194mo con 297 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Cagliari: 179mo con 337 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Cagliari: 147mo con 422 punti.