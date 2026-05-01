Jannik Sinner non dà scampo a Fils e approda per la prima volta in finale a Madrid!

Jannik Sinner è per la prima volta in carriera in finale al Masters 1000 di Madrid, diventando così il più giovane giocatore a raggiungere tutte le finali dei 9 tornei di questa categoria all’interno di quelli esistenti. Battuto il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 26 minuti, e ora c’è l’attesa di scoprire chi tra il belga Alexander Blockx e il tedesco Alexander Zverev lo incontrerà domenica, in un’altra giornata che si preannuncia capace di riunire l’intero popolo del tennis e dello sport italiano di fronte a uno dei suoi massimi esponenti.

Sinner crea subito vari problemi a Fils perché abbondano le seconde assieme alle risposte vincenti o decisive sulla diagonale del dritto del francese, che però riesce a tenere la battuta. Sull’1-1 puntuali arrivano le prime tre palle break, consecutive peraltro: è il francese che, in una fiera degli errori, cede la battuta a 15. Jannik è chiaramente molto concentrato, quasi a non voler far durare più di tanto le cose. Tre dritti violentissimi, da tre scambi diversissimi, l’ultimo veramente lungo, portano il numero 1 sul 4-1. L’italiano comanda sempre la questione, ed è abbastanza rapido arrivare al 6-2, pur con Fils che, va detto, con le prime non c’è: 39%.

Dopo qualche game in cui le cose per il transalpino sembrano sistemarsi, ritornano le difficoltà al servizio sul 2-2, e con esse anche le palle break per Sinner. Sono due, che però Fils annulla bene. In generale, Jannik riesce a non rischiare particolarmente al servizio pur partendo tre volte da 0-15, ed è pur vero che solo una volta si va a 30 (sul 2-3) nei suoi turni di battuta. Poi, sul 4-4, arriva il momento: palla break, scambio lungo, Sinner vede il campo aperto sul rovescio lungolinea e piazza una cannonata che vale il 5-4 e uno sguardo all’angolo da puro fuoco negli occhi. Bastano pochi altri minuti ed è una finale storica.

Al di là dei numeri statistici (52%-49% di prime in campo, per Jannik 21 punti su 24 vinti con la prima, pari all’88%, ma anche il 17-19 contro 10-24 di vincenti-errori gratuiti), Sinner corre sempre più verso la storia. E questo di oggi è il match vinto numero 350 sul tour ATP, su 438 match giocati. Un solo uomo è riuscito a raggiungere tale obiettivo in meno incontri dal 1990. Si chiama Rafael Nadal.