Arnaldi-Tsitsipas oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Aria di rivincita tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas. Due anni dopo l’ottavo di finale al Roland Garros che si giocò sul Court Suzanne Lenglen, il sanremese e il greco si ritrovano qualche centinaio di metri più in là, sul Court 14. Stavolta i due si confrontano a livello di secondo turno, e con le due traiettorie che nel frattempo sono diventate abbastanza particolari.

Arnaldi, infatti, si è ritrovato in questo inizio di 2026 in seria difficoltà, anche se al Foro Italico è sembrato uscirne grazie a una corsa fino al terzo turno di livello importante. Quanto a Tsitsipas, invece, la sua spirale di discesa sembra senza fine, e si è ritrovato addirittura al numero 79 del mondo. Basti ricordare un dettaglio: parliamo di colui che, nel 2021, aveva due set di vantaggio su Novak Djokovic in finale. All’atto pratico l’occasione è grande per l’uno e per l’altro, e soprattutto per il ligure al fine di ritrovare dei sapori che non sente, tennisticamente, da qualche tempo.

Il match tra Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si giocherà oggi come quarto e ultimo dalle ore 11:00 sul Court 14. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA ARNALDI-TSITSIPAS OGGI, ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Court 14

Ore 11:00 Jovic (USA) [17]-Navarro (USA) – 2° turno donne

Hurkacz (POL)-Tiafoe (USA) [19] – 2° turno uomini

Ruzic (CRO)-Keys (USA) [19] – 2° turno donne

Arnaldi (ITA)-Tsitsipas (GRE) – 2° turno uomini

PROGRAMMA ARNALDI-TSITSIPAS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport