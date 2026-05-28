Cobolli-Wu oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Confermare gli ottimi segnali offerti nella prova di esordio per continuare l’avanzata e sfruttare un tabellone che potrebbe creare le premesse per un cammino lusinghiero. Nel secondo turno del Roland Garros Flavio Cobolli, decima testa di serie, affronta il cinese Yibing Wu. Il match sarà il primo sul Campo numero 7 e aprirà il programma che inizierà alle 11:00.

Nella prova di esordio con il connazionale Andrea Pellegrino, il giocatore romano ha offerto prova di notevole maturità piazzando i colpi decisivi nei momenti chiave di due primi parziali vissuti sui binari di un equilibrio quasi assoluto. Cobolli ha esibito notevole solidità nel fondamentale del servizio ed è poi uscito fuori in maniera prepotente nel parziale conclusivo.

Il giocatore cinese, numero 92 del ranking, ha guadagnato il pass per i trentaduesimi grazie al successo ottenuto in tre set contro l’americano Marcos Giron. Il bilancio dei precedenti pende dalla parte dell’italiano che ha vinto in due set il confronto giocato nei quarti di finale dell’edizione 2026 del torneo di Acapulco. Chi si qualifica sfida al terzo turno il vincente della sfida tra Facundo Diaz Acosta e Learner Tien.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Wu, secondo turno del Roland Garros. La partita non sarà trasmessa in diretta tv. Prevista la diretta streaming su Eurosport 1 (dalle 17:45), Eurosport 2 (fino alle 21:00), DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO COBOLLI-WU ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Court 7 – Dalle ore 11.00

Flavio Cobolli (Italia, 10)-Yibing Wu (Cina)

A seguire

Diana Shnaider (25)-McCartney Kessler (USA)

A seguire

Maria Sakkari (Grecia)-Claire Liu (USA)

A seguire

Luca van Assche (Francia)-Brandon Nakashima (USA, 31)

PROGRAMMA COBOLLI-WU: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1 (dalle 17:45), Eurosport 2 (fino alle 21:00), Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

Diretta live testuale: OA Sport