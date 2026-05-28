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Berrettini-Rinderknech oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming
L’italiano Matteo Berrettini, che nel match d’esordio ha battuto il magiaro Marton Fucsovics, sarà chiamato ad un compito più difficile nell’inconto del secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro sfiderà il numero 22 del seeding, il padrone di casa francese Arthur Rinderknech.
Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano ed il transalpino sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 20.15: nell’unico precedente il francese agli US Open 2023 approfittò del ritiro dell’azzurro nel corso del secondo set.
La sfida che vedrà protagonisti Matteo Berrettini ed il transalpino Arthur Rinderknech nel secondo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026
Giovedì 28 maggio
Court Philippe Chatrier – Dalle ore 12.00
Jannik Sinner (Italia, 1)-Juan Manuel Cerundolo (Argentina)
A seguire
Ann Li (Stati Uniti, 30)-Diane Parry (Francia)
A seguire
Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Elsa Jacquemot (Francia)
Non prima delle ore 20.15
Matteo Berrettini (Italia)-Arthur Rinderknech (Francia, 22)
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.
Diretta live testuale: OA Sport.