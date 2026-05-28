Sinner-J. Cerundolo oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Torna in campo al Roland Garros 2026 di tennis, dopo la vittoria all’esordio contro il transalpino Clement Tabur, l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che nel match del secondo turno sarà opposto all’argentino Juan Manuel Cerundolo.

Il match del secondo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier: l’unico precedente, risalente a Wimbledon 2023, vide Sinner dominare con un triplice 6-2.

La sfida che vedrà protagonisti Jannik Sinner e l’argentino Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Court Philippe Chatrier – Dalle ore 12.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Juan Manuel Cerundolo (Argentina)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.