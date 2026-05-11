LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognare

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il ‘sognatore’ di Bisceglie Andrea PELLEGRINO contro Frances TIAFOE, il pugliese si gioca un clamoroso accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026!

Ci sono tre, forse quattro categorie tennistiche di differenza tra i due giocatori. Tuttavia, in questo torneo, tutto è possibile per Pellegrino, che ha sconfitto Hugo Gaston e Martin Landaluce nelle qualificazioni dando prova di essere in grandissima condizione, prima di battere in rimonta il pesarese Luca Nardi ed essersi regalato la prima vittoria 1000 e la partita di 2° turno contro Fils.

Dopo il ritiro del francese dopo 4 games a causa di un problema alla schiena, Pellegrino si è spinto oltre. Oggi affronta un ex semifinalista degli US Open, che ha vinto una partita di un’intensità pazzesca contro Ignacio Buse sul Pietrangeli, dimostrando comunque che anche sulla terra battuta c’è eccome. Insieme a Tien è l’ultimo USA in tabellone dopo l’eliminazione di Tommy Paul per mano di Darderi.

In classifica Pellegrino ha ormai sopperito ai 75 punti in scadenza della finale di Estoril del 2025 e oggi gioca per issarsi per a ridosso dei primi 100 giocatori del mondo, intorno alla top 125. Conquistando anche gli odierni 50 punti in palio, non cambierebbe troppo la storia del ranking dell’azzurro, ma gli cambierebbe la vita. Giungere in ottavi in un Masters 1000 è qualcosa che può darti la consapevolezza di poter essere davvero un altro giocatore da quel momento in poi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del giorno del giudizio per ANDREA PELLEGRINO, che affronta Frances TIAFOE per uno storico ottavo di finale al Foro Italico. Si gioca come secondo match dalle 11.00 dopo Bellucci-Landaluce sulla BNP Paribas Arena, sarà corrida: vi aspettiamo!