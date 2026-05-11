LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il n.1 trova il redivivo australiano

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin, valido per i sedicesimi di finale dell’ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros a Parigi. L’azzurro vuole scrivere ancora la storia dopo aver vinto ben tornei Masters di fila da Parigi fino a Madrid, passando per Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Il primatista mondiale ha avuto un esordio facile contro l’austriaco Sebastian Ofner che ha comunque giocato un buon match nel corso del quale aveva davvero poco da perdere: Sinner ha vinto 2-0, mentre l’australiano ha lottato e trionfato contro il ceco Jakub Mensik, ventiseiesima testa di serie e uno dei migliori talenti del circuito.

Sono tre gli scontri diretti tra i due tennisti, con Popyrin che vinse il primo che si giocò a Madrid nel 2021 e lui vinse per 2-0. Da lì in poi, sono due le vittorie di Sinner in altrettante partite: la prima, per 3-0 allo US Open del 2025, e la seconda all’ATP 500 di Doha giocato quest’anno nel mese di febbraio.

Il match tra Sinner e Popyrin sarà il terzo sul Campo Centrale e non prima delle 15.00. La giornata inizierà alle 11.00 con la sfida tra Cirstea e Noskova, mentre non prima delle 12.30, ad anticipare l’azzurro, ci sarà il derby statunitense tra Coco Gauff e Jovic. Segui l’intero match in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!