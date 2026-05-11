LIVE Bellucci-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: primo azzurro in campo contro la promessa spagnola

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Martin Landaluce, partita valevole per il 3° turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. Occasione importante per entrambi i giocatori, che si giocano l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia.

Bellucci si è presentato a questo torneo come numero 80 del mondo. In quest’edizione del Foro Italico il tennista azzurro ha ottenuto due grandi vittorie prima contro Roman Andres Burruchaga e poi contro Tomas Martin Etcheverry, sconfitto in rimonta giocando un tennis di grande livello. Per Bellucci ha pagato una strategia molto aggressiva, con diverse discese a rete.

L’avversario è una delle promesse del tennis spagnolo ed internazionale. Landaluce ha faticato più del previsto nel salto tra juniores e pro, ma a venti anni sembra esser riuscito a trovare la quadra. L’iberico ha iniziato bene il 2026 in cui ha raggiunto i quarti di finale nel Master 1000 di Miami partendo dalle qualificazioni ed è entrato in top 100.

A Roma lo spagnolo è stato sconfitto al secondo turno delle qualificazioni da Andrea Pellegrino prima di essere ripescato come lucky loser al posto di Vacherot entrando in gara direttamente al 2° turno del tabellone principale dove ha sconfitto Marin Cilic.

Tra i due ci sono tre precedenti, tutti giocati a livello challenger e tutti vinti da Landaluce. L’incontro odierno aprirà il programma sulla BNP Paribas Arena alle 11.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bellucci-Landaluce con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!