Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streaming

Prolungare la straordinaria serie di vittorie ancora in corso per consolidare il proprio e provare a conquistare per la prima volta il torneo di casa. Nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia Jannik Sinner, numero uno del mondo e finalista della scorsa edizione, affronta l’australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking ATP. Il match sarà il terzo in programma sul Campo Centrale e non inizierà prima delle 15:00.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN NON PRIMA DELLE 15.00

Al debutto nel torneo, la testa di serie numero 1 ha regolato in due set, molto più combattuti di quanto dica il punteggio, il coriaceo giocatore austriaco Sebastian Ofner. La sensazione è quella di un giocatore che abbia solo provato a scaldare i motori in vista delle sfide più impegnative. L’intensa attività agonistica dell’ultimo periodo non sembra aver tolto brillantezza a quello che al momento è l’assoluto dominatore del circuito.

L’australiano ha guadagnato il pass per il terzo turno grazie alle vittorie ottenute contro Matteo Berrettini e il ceco Jakub Mensik. Chi vince affronta negli ottavi di finale il vincente del confronto tra Andrea Pellegrino e lo statunitense Frances Tiafoe. I precedenti sorridono al tennista italiano che conduce per 2-1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Popyrin, terzo turno del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 e Sky Sport (canali esatti da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO SINNER-POPYRIN ATP ROMA 2026

Lunedì 11 maggio

Campo Centrale-dalle 11:00

Sorana Cirstea (Rou, 26)-Linda Noskova (CZE, 13)

Non prima delle 12:30

Coco Gauff (USA, 3)-Iva Jovic (USA, 16)

Non prima delle 15:00

Jannik Sinner (ITA, 1)-Alexei Popyrin (AUS) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport

Non prima delle 19:00

Flavio Cobolli (ITA, 10)–Thiago Augustin Tirante (ARG)

Non prima delle 20:30

Karolina Pliskova (CZE)–Elena Rybakina (KAZ, 2)

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport ( canali da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport