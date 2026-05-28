Cosa è successo a Sinner: malessere quando sembrava finita. “Mi sento disidratato”

6-3 6-2 5-1. Jannik Sinner stava dominando in lungo e in largo il match di secondo turno al Roland Garros 2026 contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, poi però qualcosa è cambiato e l’argentino è tornato incredibilmente in partita vincendo addirittura 16 punti consecutivi. Un improvviso malessere ha messo in ginocchio il numero uno al mondo, apparso tutt’a un tratto affaticato e colpito da un principio di crampi.

La situazione è peggiorata velocemente dall’ottavo game del set in poi, quando Sinner ha iniziato ad abbreviare in maniera anomala gli scambi non vincendo più un punto e scuotendosi entrambe le cosce al cambio campo sul 5-4. Il fuoriclasse altoatesino si è poi fermato nel gioco successivo sotto 0-40 sul suo servizio, sedendosi a bordocampo e piegandosi tre volte sulle ginocchia (con anche un accenno di stretching) dopo essersi messo una mano sulla schiena.

“Mi sento disidratato“, le parole di Jannik alla giudice di sedia Aurelie Tourte prima di richiedere l’intervento del fisioterapista. Il tennista azzurro, a colloquio, con il medico, ha spiegato: “Non mi sento bene, mi viene da vomitare“. A quel punto Sinner è rientrato per qualche minuto negli spogliatoi, non usufruendo però apparentemente del Medical Timeout regolamentare.

Al rientro in campo Sinner è riuscito perlomeno a effettuare qualche scambio, seppur a bassa intensità ed in condizioni fisiche precarie, facendosi però rimontare e perdendo 7-5 il terzo set con un parziale di sei game consecutivi in favore dell’argentino. Il caldo rovente di Parigi ha messo in seria difficoltà anche il fresco trionfatore del Foro Italico, dopo i vari malori già visti in questa prima settimana del torneo.