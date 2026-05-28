Flavio Cobolli non concede nulla a Wu e avanza al sedicesimi del Roland Garros

Flavio Cobolli non concede nulla e vola al terzo turno del Roland Garros 2026. Nessun problema per il tennista romano, che supera il cinese Wu Yibing in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in due ore e nove minuti di gioco. Una prestazione sicuramente positiva per la testa di serie numero dieci, che punta ad accedere per la prima volta in carriera alla seconda settimana dello Slam parigino. Adesso Cobolli affronterà il vincente del match tra l’americano Learner Tien e l’argentino Facundo Diaz Acosta, e con entrambi parte favorito nel pronostico.

Sono sette gli ace messi a referto da Cobolli, che ha commesso anche quattro doppi falli. Alla fine Flavio ha vinto l’82% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 54% dell’asiatico. Per Cobolli ci sono alla fine 35 vincenti contro i 18 del cinese, mentre i due tennisti hanno commesso lo stesso numero di errori non forzati (35).

Dopo i primi game equilibrati, Cobolli nel quinto gioco si porta sullo 0-40 e ha tre palle break. Wu riesce ad annullarle, ma l’azzurro ne ha una quarta e questa volta il cinese affossa il dritto. La testa di serie numero dieci non concede nulla nei propri turni di servizio e va a prendersi il primo set con il punteggio di 6-4.

Nonostante il set vinto, Cobolli parte male nel secondo e subisce il break in apertura, complice anche un doppio fallo sul 30-40. La reazione dell’azzurro, però, non si fa attendere ed è immediata. Infatti nel game successivo Cobolli si procura una palla break ed arriva l’errore di rovescio del cinese. Il romano deve salvare due palle break nel quarto gioco ed è un momento decisivo, perché nel game successivo Cobolli strappa addirittura a zero il servizio all’avversario ed allunga nel punteggio. Cobolli manca due set point nel nono gioco, ma poi chiude comunque in quello dopo, vincendo ancora il set per 6-4.

Sulla scia del 2-0 nel match, partenza lanciata per il romano nel terzo. Cobolli si porta sullo 0-40 e alla terza palla break arriva l’errore di rovescio di Wu. Non c’è più partita, perché Cobolli ottiene un altro break nel terzo game e si invola sul 3-0. Il romano si concede un passaggio a vuoto nel sesto game, perdendo il servizio, ma va comunque a chiudere ancora sul 6-4, staccando il biglietto per il terzo turno.