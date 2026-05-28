L’ondata di caldo anomala che sta colpendo la Francia mette in crisi i protagonisti del Roland Garros 2026. Momenti di grande preoccupazione per Mensik, rimasto a lungo a terra dopo la fine del match.

Giornata amara anche per gli italiani: sconfitti tutti e tre gli azzurri impegnati. Fa male soprattutto il ko di Jasmine Paolini, avanti di set e break prima dell’infortunio che le ha negato il passaggio del turno.

Oggi grande attesa per i 5 italiani in campo, compreso Jannik Sinner, impegnato alle ore 12.00 sul centrale.

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