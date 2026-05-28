Flavio Cobolli sorpassa Lorenzo Musetti nel ranking ATP: tanti in pochi punti, le proiezioni al Roland Garros

In attesa della risposta di Luciano Darderi, che scenderà in campo più tardi nel pomeriggio contro l’argentino Francisco Comesaña avendo a disposizione la possibilità di effettuare il controsorpasso immediato, Flavio Cobolli è balzato in un colpo solo dal diciassettesimo al tredicesimo posto del ranking ATP Live (aggiornato quindi di minuto in minuto, ma non ufficiale) grazie alla vittoria in tre set sul cinese Wu Yibing al Roland Garros.

Il tennista romano è avanzato al terzo turno dell’Open di Francia 2026, eguagliando come minimo il piazzamento della passata edizione e confermando nella peggiore delle ipotesi i 2340 punti in classifica con cui si era presentato al via del secondo Slam stagionale. Cobolli ha già superato in via definitiva Lorenzo Musetti (assente a Parigi causa infortunio), ma in quella zona della classifica ci sono tanti giocatori racchiusi in pochi punti e la situazione potrà ancora cambiare da qui al termine delle due settimane parigine.

Per provare a migliorare ulteriormente il suo recente best ranking (n.12) sarà necessario raggiungere almeno i quarti di finale, ma il 24enne azzurro avrebbe la possibilità di entrare addirittura nella top10 mondiale con una semifinale al Roland Garros. Sognando in grande, vincere il torneo proietterebbe Cobolli in un range tra la quarta e l’ottava piazza della graduatoria ATP a seconda del percorso dei vari Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex De Minaur e Novak Djokovic.

RANKING FLAVIO COBOLLI ROLAND GARROS 2026

Ranking lunedì 25 maggio: 2340 punti, 14° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 2340 punti, 13° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 2440 punti, 12° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 2640 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3040 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3540 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4240 punti, 4° posto virtuale.