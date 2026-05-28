Quanto è durato il toilet break di Sinner al termine del terzo set: malore al Roland Garros

Un malore improvviso ha colpito Jannik Sinner sul punteggio di 6-3 6-2 5-1 nel match di secondo turno del Roland Garros 2026 contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno al mondo stava dominando come da pronostico il confronto con il fratello minore di Francisco, portandosi ad un solo game dalla vittoria prima di una flessione fisica che ha riaperto incredibilmente la contesa.

Il 24enne sudamericano ha infilato una clamorosa sequenza di 16 punti vinti in maniera consecutiva, ribaltando la situazione e aggiudicandosi il terzo set per 7-5 grazie ad un parziale di 6-0. Sinner, che era già rientrato per qualche minuto negli spogliatoi durante il decimo game (sotto 0-40 sul suo servizio) spiegando alla giudice di sedia e successivamente al fisioterapista di sentirsi disidratato, ha usufruito di un lungo toilet break al termine del set.

Il fuoriclasse italiano ne ha approfittato per rientrare nuovamente negli spogliatoi con l’obiettivo di prendere tempo e provare a fare qualcosa per migliorare le sue condizioni in vista della fase finale del match. Alla fine sono passati circa dieci minuti dall’ultimo punto del terzo set al primo del quarto, con Jannik ancora visibilmente affaticato e alle prese con un malessere che ha complicato a dismisura la sua avventura parigina.

Ricordiamo che la partita tra Sinner e Juan Manuel Cerundolo apriva a mezzogiorno il programma odierno sul Philippe Chatrier (il campo principale del Roland Garros) e si disputa sotto il sole in una condizione di caldo rovente.