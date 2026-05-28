LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: grande ostacolo il caldo torrido del mezzogiorno

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valido per il secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis.

L’azzurro nel primo turno ha avuto la meglio sulla wild card transalpina Clement Tabur, sconfitta con lo score di 6-1 6-3 6-4, così come ha vinto in tre set anche l’argentino, che all’esordio ha piegato invece il britannico Jacob Fearnley, battuto con il punteggio di 6-2 7-6 (0) 7-6 (9).

Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il sudamericano sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di oggi, giovedì 28 maggio, sul Court Philippe Chatrier: l’unico precedente, risalente a Wimbledon 2023, vide Sinner dominare con un triplice 6-2.

La sfida tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo sarà la prima di giornata: il match inizierà alle ore 12.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, valida per il secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!