WTA Roma 2026: Gauff sgretola la resistenza di Cirstea e vola in finale

Nella prima semifinale del torneo WTA di Roma l’americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, sgretola 6-4 6-3 la resistenza della romena Sorana Cirstea in un’ora e quindici minuti e vola in finale agli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo. Nella sfida decisiva di sabato l’americana sfiderà la vincente della sfida di questa sera tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina.

La romena inaugura il match con il break ai vantaggi dell’1-0 e consolida il vantaggio con il 2-0. La statunitense si sblocca con il punto del 2-1. La statunitense aumenta il livello della sua prestazione, trova maggiore profondità con i suoi colpi e forza l’errore dell’avversaria per il 4-4. Gauff completa l’opera con il 5-4 e, sull’ennesimo colpo fuori misura della rivale, confeziona il quarto gioco consecutivo per il 6-4.

La testa di serie numero tre continua la sua striscia di giochi consecutivi grazie alla prima vincente dell’1-0 e con la deliziosa palla corta di rovescio sigla il break del 2-0. Cirstea però non getta la spugna e torna subito sotto con l’immediato 2-1 ed impatta sul 2-2 con il rovescio lungolinea. L’americana riparte di slancio con il 3-2 e, dopo la sospensione del gioco per alcuni minuti a causa del malore di uno spettatore, e forza l’errore per il break del 4-2, a cui la romena replica con l’immediato 4-3. Gauff, al termine di un game combattuto, timbra il 5-3 sul rovescio sbagliato dell’avversaria e, con il dirompente rovescio lungolinea, forza l’errore di Cirstea per il definitivo 6-3.

Gauff non realizza ace, commette un solo doppio fallo e serve il 78% di prime. L’americana vince il 74% di punti quando serve la prima e il 45% quando si affida alla seconda. La statunitense vince dodici punti in più in risposta rispetto alla rivale e si aggiudica il computo complessivo per 62 a 44.