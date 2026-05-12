Errani/Paolini si ritirano senza giocare a Roma: la motivazione e i punti persi nel ranking WTA

Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano da torneo di doppio femminile del WTA 1000 di Roma, dove erano accreditate della prima testa di serie ed erano campionesse in carica: Paolini lamenta un problema al piede destro e preferisce non rischiare in vista del Roland Garros.

Le azzurre avrebbero dovuto disputare il match degli ottavi di finale oggi pomeriggio contro le ceche Linda Noskova e Tereza Valentova, le quali dunque approdano ai quarti senza scendere in campo. Per loro le prossime avversarie saranno la statunitense Jessica Pegula e l’australiana Storm Hunter.

Come detto, Errani e Paolini erano le campionesse in carica del torneo di Roma e lunedì prossimo scarteranno 1000 punti nel ranking WTA: avendo vinto all’esordio nel torneo capitolino le azzurre recuperano 120 punti, ma scendono da quota 7385 a 6505, scivolando dalla quarta alla settima posizione a pari merito.

Questo l’annuncio di Jasmine Paolini: “Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede. Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile. Ma con il Roland Garros alle porte, insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore. Grazie a tutti per il supporto“.

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