WTA Roma 2026, Svitolina trionfa al Foro Italico. Gauff perde ancora in finale

Per la terza volta in carriera Elina Svitolina trionfa agli Internazionali d’Italia. L’ucraina fa festa al Foro Italico, conquistando il ventesimo titolo nel massimo circuito. Proprio come l’anno scorso Coco Gauff si arrende in finale (battuta da Paolini nel 2025), con Svitolina che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e cinquantadue minuti di gioco.

Ottimo avvio da parte di Gauff, che strappa il servizio proprio nel primo game alla terza occasione. Svitolina riesce a reagire e trova il controbreak nel quarto gioco, ma in quello successivo Gauff strappa ancora il servizio all’avversaria. Svitolina si salva clamorosamente nel settimo gioco annullando tre palle break ed un quello successivo va ancora ad ottenere il controbreak per il 4-4. Il copione si ripete anche tra nono e decimo gioco, con l’ucraina che annulla tre palle break e poi toglie la battuta all’americana per il 6-4 con cui si chiude il primo set.

Fioccano le palle break nel secondo set. Gauff ne annulla quattro tra secondo e quarto game, recuperando da 15-40. L’americana ne salva un’altra nel sesto gioco, mentre nel nono è Svitolina a cancellare la possibilità di break all’avversaria. Il break arriva finalmente nell’undicesimo game ed è Gauff a portarsi avanti sul 6-5. L’americana, però, spreca clamorosamente la chance di chiudere il set e Svitolina trova il controbreak immediato. Si va al tie-break, che viene vinto da Gauff per 7-3. La finale degli Internazionali d’Italia si deciderà così al terzo set.

Gauff deve subito difendere una palla break in avvio, mentre nel quarto game è il turno di Svitolina. Dal 2-2 però l’inerzia del match prende completamente la parte di Svitolina. L’ucraina strappa il servizio nel quinto e nel settimo game, scappando sul 5-2. Gauff manca tre occasioni per recuperare uno dei due break di svantaggio e alla fine al terzo match point Svitolina chiude sul 6-2 e festeggia il titolo a Roma.