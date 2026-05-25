Cobolli-Pellegrino oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Dimenticare la delusione per l’inattesa sconfitta patita a Roma e la prematura eliminazione subita al primo turno di Amburgo torneo in cui ha trionfato lo scorso anno, per continuare a puntare in alto. Flavio Cobolli, testa di serie numero dieci, sfida il connazionale Andrea Pellegrino, giocatore proveniente dalle qualificazioni, nel primo turno del Roland Garros. Il match sarà il quarto sul campo numero 14 e chiuderà il programma che inizierà alle 11:00.

Riuscire ad arrivare più avanti possibile rappresenta la strada privilegiata per avvicinare l’ingresso nella Top 10, risultato che rappresenterebbe il giusto e meritato premio per la crescita esponenziale iniziata lo scorso anno. Fondamentale ritrovare la continuità e la qualità del gioco ammirate a Madrid.

Andrea Pellegrino, reduce dall’eccellente percorso compiuto a Roma, arriva al confronto con il blasonato connazionale sulle ali dell’entusiasmo. L’esperto giocatore pugliese ha saputo trovare la giusta continuità e dopo lo splendido torneo agli internazionali d’Italia, ottavi di finale e prova di carattere contro Sinner, ha centrato la qualificazione grazie al successo ottenuto nel derby contro Marco Cecchinato. Chi passa affronta al secondo turno il vincente del confronto Wu-Giron.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Pellegrino, primo turno del Roland Garros. La partita non sarà trasmessa in diretta tv. Prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO COBOLLI-PELLEGRINO ROLAND GARROS 2026

Lunedì 25 maggio

Court 14 – Dalle ore 11.00

Alex De Minaur (Australia, 8)-Toby Samuel (Gran Bretagna, Q)

A seguire

Tatjana Maria (Germania)-Elise Mertens (Belgio, 23)

A seguire

Kaitlin Quevedo (Spagna, Q)-Leolia Jeanjean (Francia, WC)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia, 10)–Andrea Pellegrino (Italia, Q)

PROGRAMMA COBOLLI-PELLEGRINO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels

Diretta live testuale: OA Sport