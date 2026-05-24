Quanto guadagna Federico Cinà nel ranking ATP? Balzo folle di 44 posizioni! E se vincesse ancora…

Federico Cinà ha firmato un autentico colpaccio al Roland Garros, sconfiggendo lo statunitense Reilly Opelka al termine di un’autentica maratona andata in scena sulla terra rossa di Parigi: dopo aver perso il primo set e dopo essersi issato sul 2-1, il tennista italiano è riuscito a imporsi al quinto contro il veterano americano e si è così meritato l’approdo al secondo turno. Il 19enne era alla sua prima apparizione in uno Slam, tra l’altro dopo aver superato tre durissimi turni di qualificazione (contro Watanuki, Tomic e Galarneau), e ha prontamente fatto centro con una prestazione di notevole caratura tecnica.

Il siciliano, che nel corso di questa stagione aveva perso la finale del Challenger di Pune contro il britannico Felix Gill, ha alzato l’asticella ed è diventato il secondo italiano più giovane a imporsi in un incontro di livello Slam dopo Jannik Sinner. Al secondo turno non ci sarà un ostacolo insuperabile: se la potrà giocare contro chi avrà la meglio nel confronto tra il veterano svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Jesper de Jong (in quello spicchio ha dato forfait il quotato francese Arthur Fils), con all’orizzonte il terzo turno da disputare contro chi prevarrà nel testa a testa tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti.

Grazie alla stoccata firmata sul mattone tritato della capitale francese, Federico Cinà ha operato un superlativo balzo in avanti nel ranking ATP virtuale: stamattina era numero 238 con 242 punti, adesso si è issato al 194mo posto con 282 punti all’attivo e ha così scalato 44 posizioni in un colpo solo. Il suo best ranking è la 183ma posizione, se dovesse riuscire a vincere ancora allora volerebbe a 322 punti e diventerebbe virtualmente il numero 183 della graduatoria internazionale.