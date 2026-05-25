Lorenzo Sonego: “Porto a casa gli aspetti positivi a livello fisico, mentale e di gioco”

Lorenzo Sonego ha vinto il match d’esordio al Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro ha battuto in cinque set il transalpino Pierre-Hugues Herbert, ed in conferenza stampa ha commentato quanto accaduto in campo, guadagnando tanta fiducia nei propri mezzi grazie al successo ottenuto.

Il momento chiave del match: “Hanno fatto la differenza il carattere, la voglia di vincere e di portare a casa questa partita. Ho dovuto tirar fuori energie nuove dopo che avevo abbassato l’intensità nel quarto set, sono andato in bagno, sono tornato in campo e ho cercato di dare tutto quello che avevo. Sono stato bravo ad alzare il livello, ed anche alla fine a reagire subito dopo il break, arrivato in modo un po’ strano, quindi sono contento“.

L’azzurro ha interpretato meglio il quinto set: “La partita secondo me era già cambiata nei primi game del quinto, sentivo che stavo facendo più gioco, che gli facevo più male e che stavo alzando il livello di intensità. Ero convinto di riuscire a breakkarlo prima o poi, sono partito molto bene e questo mi ha aiutato a vincere il set“.

La vittoria infonde fiducia a Sonego, non soltanto per quanto concerne il gioco espresso: “Mi fa capire che a livello fisico ci sono, a livello di tennis già negli ultimi giorni mi sentivo meglio. A livello mentale mi fa capire che sono capace di reagire e di trovare energie anche nelle difficoltà, ed è una cosa positiva: devo portarmi a casa tutte queste cose positive“.

Dichiarazioni a cura di Vanni Gibertini