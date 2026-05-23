ATP Ginevra 2026, Learner Tien conquista il suo primo titolo sulla terra rossa

Non poteva esserci un avvicinamento migliore al Roland Garros per Learner Tien. Il ventenne americano ha conquistato il suo secondo titolo della carriera, trionfando nell’ATP 250 di Ginevra. Una prima affermazione sulla terra rossa, dopo quella della passata stagione sul cemento francese di Metz. Una vittoria arrivata in rimonta per il talentuoso statunitense, numero venti del mondo, che ha sconfitto l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo una battaglia di due ore e ventinove minuti di gioco.

Inizio di partita subito molto combattuto, con turni di servizio veramente lunghissimi e tiratissimi. Navone salva una palla break nel secondo game, mentre Tien ne annulla due in quello successivo. Alla fine il break l’argentino se lo riesce a prendere nel quinto gioco, sfruttando la quinta occasione a sua disposizione. Dopo un inizio di primo set complicatissimo, gli altri game volano via velocemente e Navone si prende il primo set sul 6-3.

Break di Tien e controbreak di Navone ad aprire il secondo set. L’americano strappa ulteriormente il servizio nel quinto gioco e riesce a scappare via nel set. Il numero venti del mondo ha girato l’inerzia del match e ottiene un altro break nel nono gioco, vincendo il set con il punteggio di 6-3.

Sulla scia del set vinto, Tien non si ferma più e conquista i primi tre game consecutivamente, strappando il servizio all’avversario. Navone, però, spalle al muro non molla e rimonta. L’argentino ottiene il controbreak nel quinto game e poi salva una palla break nel gioco successivo, pareggiando i conti. Sembra un set pronto a terminare al tie-break ed invece nel dodicesimo game Navone sente la pressione e concede due match point all’americano. Tien sfrutta il secondo e si prende il set per 7-5, conquistando così il titolo a Ginevra.